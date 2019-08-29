Петербургский автопром в августе показал падение

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», за восемь месяцев 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 244,5 тыс. автомобилей, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В августе второй раз в году (после мая) отмечено сокращение производства по итогам одного месяца. Предприятия петербургского автопрома выпустили 30,9 тыс. легковых машин – на 3% меньше, чем годом ранее.

«В августе продолжились коллективные отпуска на предприятиях, а на отрицательную динамику повлияла пауза на заводе Toyota, где в этом году самый высокий рост производства, – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Осенью на выпуске автомобилей будет все сильнее сказываться общая ситуация на российском авторынке. Из трех петербургских заводов наиболее сильное падение спроса внутри страны пока отмечается на продукцию завода Hyundai. При этом все три модели, выпускаемые на предприятии, входят в ТОП-5 по популярности в России».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре петербургский завод Toyota прекратит выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения. Вместо него на конвейер предприятия встанет абсолютно новый Toyota RAV4, построенный на платформе инновационной архитектуры TNGA. Автомобиль получит совершенно новый внедорожный дизайн, увеличенные габариты, улучшенную геометрическую проходимость, более жесткую конструкцию кузова, пониженный центр тяжести и улучшенную управляемость.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей в январе-августе составила 24,2% против 23,9% годом ранее. По данным Росстата, за восемь месяцев 2019 года с российских конвейеров сошло 1 млн 010 тыс. легковых автомобилей – это на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в августе было выпущено 116 тыс. машин, что на 3% ниже показателя годичной давности.

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