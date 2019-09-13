KIA Optima в базовой комплектации за два года подорожала на 155 тысяч рублей

сегодня, 11:00 111 0

KIA Optima в базовой комплектации за два года подорожала на 155 тысяч рублей

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Эксперты «Цена Авто» составили график изменения цен* на бизнес-седан KIA Optima за последние два года (начиная с сентября 2017-го) и выяснили, что за это время минимальная цена модели выросла на 155 тыс. рублей.

Сегодня KIA Optima в начальной комплектации Classic с 2-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и МКП составляет 1 344 900 руб. Максимально укомплектованная версия GT с двигателем 2 л (245 л.с.) и «автоматом» предлагается за 2 054 900 руб.

Сколько может стоить KIA Optima (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за 1 минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили 2019 года выпуска

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены kia kia optima

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