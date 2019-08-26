Maserati представила план развития на ближайшие годы

сегодня, 15:21 113 0

Maserati представила план развития на ближайшие годы

Обзор автомобильного рынка России
Все ежемесячные обзоры

Компания Maserati анонсировала план развития и электрификации модельного ряда на ближайшие годы. Первым «зеленым» Maserati станет гибридный седан Ghibli, который будет представлен уже в следующем году.

Как и прежде, все Maserati будут выпускать в Италии, пишет портал Motor.ru. Гибридный Ghibli встанет на конвейер завода в Модене в 2020 году. Сборочную линию предприятия серьезно обновят к тому времени для выпуска электрифицированных силовых установок. Следом за Ghibli в линейке Maserati появится еще один гибрид, но уже кроссовер. Выпуском новой модели займется производственная площадка в Кассино, в которую инвестировано 800 млн евро. Первые предсерийные образцы вседорожника сойдут с конвейера к 2021 году.

Увенчают экологически дружественную линейку GranTurismo и GranCabrio. Купе и кабриолет следующего поколения будут собирать на заводе в Турине. При этом все новые модели и обновленные версии нынешних предложат с автопилотом второго и третьего уровня автономности.

Ранее сообщалось, что в линейке Maserati появится новый среднеразмерный кроссовер D-сегмента, а также купе и кабриолет Alfieri, которые станут электрокарами. До 2022 года FCA также обещает представить Levante и Quattroporte следующего поколения. Машины построят на новой модульной платформе и оснастят модернизированной версией полного привода Q4 с динамическим распределением момента между осями. Обе модели будут представлены в версии с электрической и гибридной установкой.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобили разработки премиум-марки maserati maserati ghibli

Новости на тему

Продажи новых автомобилей Maserati в РФ упали на 44%

26 августа 2019

Все новости

Статьи на тему

Fiat вступает в эпоху Возрождения

10 декабря 2013

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в августе 2019 года

9 сентября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно