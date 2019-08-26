Maserati представила план развития на ближайшие годы

Компания Maserati анонсировала план развития и электрификации модельного ряда на ближайшие годы. Первым «зеленым» Maserati станет гибридный седан Ghibli, который будет представлен уже в следующем году.

Как и прежде, все Maserati будут выпускать в Италии, пишет портал Motor.ru. Гибридный Ghibli встанет на конвейер завода в Модене в 2020 году. Сборочную линию предприятия серьезно обновят к тому времени для выпуска электрифицированных силовых установок. Следом за Ghibli в линейке Maserati появится еще один гибрид, но уже кроссовер. Выпуском новой модели займется производственная площадка в Кассино, в которую инвестировано 800 млн евро. Первые предсерийные образцы вседорожника сойдут с конвейера к 2021 году.

Увенчают экологически дружественную линейку GranTurismo и GranCabrio. Купе и кабриолет следующего поколения будут собирать на заводе в Турине. При этом все новые модели и обновленные версии нынешних предложат с автопилотом второго и третьего уровня автономности.

Ранее сообщалось, что в линейке Maserati появится новый среднеразмерный кроссовер D-сегмента, а также купе и кабриолет Alfieri, которые станут электрокарами. До 2022 года FCA также обещает представить Levante и Quattroporte следующего поколения. Машины построят на новой модульной платформе и оснастят модернизированной версией полного привода Q4 с динамическим распределением момента между осями. Обе модели будут представлены в версии с электрической и гибридной установкой.

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