Правительство готово утроить субсидии на перевозку автомобилей Mazda

Правительство может продлить на 2020 году выплату субсидий для компенсации части расходов на перевозку железной дорогой автомобилей, произведенных на Дальнем Востоке, в другие регионы. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020–2022 гг., пишет газета «Ведомости». Причем выплаты могут увеличиться: если в 2019 году на эти цели в бюджете выделено 500 млн рублей, то в 2020 году сумма может вырасти до 1,5 млрд рублей. А вот в проекте бюджета на 2021–2022 гг. субсидирование перевозок автомобилей, выпущенных на Дальнем Востоке, не предусмотрено.

На Дальнем Востоке расположено совместное предприятие Mazda и «Соллерс», на котором выпускаются три модели – Mazda6, Mazda CX-5 и Mazda CX-9, а также двигатели Mazda SkyActiv-G для экспорта в Японию. Других серийных производств автомобилей на Дальнем Востоке нет.

Проектная мощность предприятия «Мазда Соллерс» составляет 100 тысяч автомобилей в год. В настоящее время завод работает в две смены, в режиме пятидневной рабочей недели.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке, который в августе выпустил первую партию двигателей SkyActiv-G для поставок на рынок Японии, планирует в 2020 году увеличить их выпуск в шесть раз. Так, до конца этого года предприятие планирует поставить в Японию 3,7 тыс. моторов, а на следующий год запланирован шестикратный рост объемов производства до 20 тыс. двигателей. Проектная мощность двигательного производства составляет 50 тыс. единиц в год.

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