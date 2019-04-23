Toyota представит в России рестайлинговый купе-кроссовер C-HR

Российские дилеры Toyota до конца этого года начнут продажи обновленного кроссовера C-HR. Эту информацию подтвердили "Российской газете" в пресс-службе марки, однако никаких других подробностей о рестайлинге модели не раскрыли. Причем автомобиль ни разу не был сфотографирован даже в камуфляжной пленке, поэтому о корректировках, которые будут внесены в дизайн, остается только догадываться.

Напомним, продажи купе-кроссовера Toyota C-HR стартовали на российском рынке в июле 2018 года. Он занял место в модельном ряду Toyota на ступеньку ниже модели RAV4, и на сегодняшний день является самым доступным кроссовером марки. Цены на Toyota C-HR варьируются от 1 млн 367 тысяч до 2 млн 169 тыс. рублей. На российском рынке модель предлагается в трех исполнениях: Cool, Hot и Ride, каждое из которых подразумевает не только определенное оснащение, но и собственный набор силовых агрегатов.

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