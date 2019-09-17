УАЗ оснастит свои автомобили технологиями Connected car

Ульяновский автозавод начинает пилотное тестирование автомобилей с технологией Connected car. Она предполагает наличие встроенных телематических функций, онлайн-сервисов и мобильного приложения для клиентов, с помощью которого можно будет управлять новым функционалом и получать информацию от различных систем автомобиля. Планируется, что серийный выпуск автомобилей УАЗ с функцией connectivity начнется в четвертом квартале 2019 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Первым автомобилем под брендом УАЗ с функцией connectivity стал флагманский внедорожник «Патриот» с автоматической коробкой передач.

Новое ИТ-решение, разработанное компанией C-Cars, полностью интегрируется с внутренними системами автомобиля УАЗ. С помощью фирменного мобильного приложения владелец автомобиля сможет дистанционно запустить или заглушить двигатель, получить данные о техническом состоянии автомобиля, его местоположении, уровне топлива в баке и стиле вождения в режиме реального времени.

Телематические данные поступают на облачную платформу «Squadron», которая обеспечивает оперативную обработку и взаимодействие с информацией. С платформой легко интегрируются различные сервис- и контент-провайдеры, маркетплейсы, флит-менеджмент системы, а также системы хранения данных. Сбор и обмен данными «подключенного автомобиля» обеспечивается телекоммуникационным модулем ЭРА-ГЛОНАСС, который интегрирован в CAN-шину автомобиля.

«В партнерстве с C-Cars мы планируем внедрить решения не только для частных автовладельцев, но и для сектора B2B – например, владельцев автопарков. Функционал платформы позволит интегрировать «умные» грузовики УАЗ «Профи» в различные экосистемы онлайн-сервисов, передавать информацию о состоянии автомобилей дилерам, управлять работой автопарка через собственный web-портал. Это сократит издержки на эксплуатацию транспортных средств, минимизирует простои и повысит эффективность бизнес-процессов. Разрабатываемая платформа Connected car будет работать не только с новыми «подключенными автомобилями» УАЗ, но также позволит проводить подключение ранее приобретенного парка», – рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам УАЗа Сергей Травкин.

Напомним, в конце августа российские дилеры Ульяновского автозавода начали оформлять предзаказы на флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. УАЗ «Патриот» с «автоматом» будет доступен в четырех комплектациях – «Оптимум», «Премиум», «Статус» и Edition I – по цене от 1 млн 034 тыс. рублей без учета акций и специальных предложений.

Внедорожник УАЗ «Патриот» комплектуется автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50. Агрегат относится к семейству Powerglide разработки концерна General Motors, но производством коробок передач, которые поступают на конвейер в Ульяновске, занимается предприятие Punch Powerglide Strasbourg (завод расположен на северо-востоке Франции).

Powerglide 6L50 – традиционный «автомат» с гидротрансформатором. Шестиступенчатая коробка передач обладает высоким запасом прочности – пик по мощности и крутящему моменту составляют 320 л.с. и 500 Нм соответственно. При этом автоматическая коробка передач будет работать в паре с обновленным двигателем ЗМЗ Про, развивающим 150 л.с. и 235 ньютон-метров. Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч УАЗ «Патриот» с «автоматом» потребляет на 2 л меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.

По итогам восьми месяцев российские дилеры УАЗа реализовали 22776 автомобилей, что на 3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Ульяновского автозавода на российском рынке является флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году запланирован выпуск и отгрузка в дилерскую сеть порядка 3 тыс. автомобилей УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. В 2020 году – УАЗ «Профи» повышенной грузоподъемности с двускатной ошиновкой. Как отмечается, за счет выпуска новых продуктов УАЗ начнет восстанавливать объемы производства и продаж автомобилей. В текущем году предприятие планирует выпустить 45,6 тыс. автомобилей, в том числе на экспорт более 4 тыс. машин, в 2020 году – 46,8 тыс. автомобилей, из которых на экспорт – более 5 тысяч.

Кроме того, Ульяновский автозавод совместно с Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом «НАМИ» ведет работу по созданию и запуску в производство перспективной платформы «Патриот-2020». Инвестиции в проект составляют порядка 7 млрд рублей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».