Toyota выпустит новый водородный седан

сегодня, 09:25 1362 0

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Компания Toyota готовится к выпуску преемника модели Mirai. Второе поколение седана, который работает на водородных топливных элементах, будет представлено в 2020 году, сообщил председатель правления Toyota Motor Такэси Утиямада.

Как пишет портал Motor.ru, первое поколение водородного седана Mirai представили в 2014 году. Автомобиль приводится в движение 153-сильной силовой установкой на топливных ячейках, в которой энергия для электромотора вырабатывается во время химической реакции между водородом и кислородом. С 0 до 96 км/ч такой автомобиль может ускоряться за 9 секунд. Запас хода составляет более 480 км, а полная заправка топливных баков занимает около пяти минут.

В качестве дополнительной опции для Mirai предлагается система PTO (Power take off). Она позволяет при необходимости использовать автомобиль в качестве зарядной станции. Как заявляют в Toyota, машина может обеспечивать электричеством средний японский дом на протяжении недели. Разработчики полагают, что такая технология полезна в экстренных случаях, например, при перебоях с электричеством при землетрясении или цунами.

Кроме того, клиентам предлагается круглосуточный выездной сервис, а тем, кто купит фирменную программу поддержки на дорогах Safety Connect, Toyota обещает бесплатную зарядку седана в течение трех лет. Пополнение энергозапаса осуществляется на специальных заправочных станциях.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: гибриды разработки toyota

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