«Группа ГАЗ» поставит в Московскую область свыше 660 автобусов ЛиАЗ

«Группа ГАЗ» подписала соглашение с правительством Московской области о пятилетнем сотрудничестве по развитию транспортной инфраструктуры Подмосковья. В рамках обновления транспортного парка региона Ликинский автобусный завод поставит 661 автобус, включая 632 автобуса новой пригородной модификации, разработанной с учетом особенностей маршрутов Московской области, и 29 стажерских автобусов, предназначенных для обучения водителей «Мострансавто», сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержиак, до конца этого года будет выпущено 300 автобусов, 100 из которых поступят уже в концу октября. Транспортные средства будут выходить на маршруты поэтапно: в первую очередь на те, где высокий уровень пассажиропотока.

Новая модификация автобуса, который компания поставит в Подмосковье, разработан специально для Московской области. Пригородный автобус большого класса на базе ЛиАЗ-5292 рассчитан на перевозку 81 человека, при этом количество посадочных мест увеличено с 28 до 42. Также на накопительной площадке дополнительно оборудованы два откидных посадочных места и крепления для инвалидной коляски. Система книлинг обеспечивает наклон автобуса в сторону дверей для облегчения посадки и высадки всех категорий пассажиров. Автобус имеет низкий уровень пола в районе входных дверей, оснащен системой кондиционирования, видеонаблюдения, оборудованием ГЛОНАСС. Современная мультиплексная система в автоматическом режиме обеспечивает полную диагностику всех систем и агрегатов автобуса с возможностью передачи данных в парк. Для удобства пассажиров в салоне установлены Wi-Fi-роутеры и USB-зарядки для гаджетов. Машина оснащена дизельным двигателем ЯМЗ-536 экологического стандарта «Евро-5». Автобус является версией популярной модели ЛиАЗ-5292, унификация с которой обеспечивает сокращение затрат на обслуживание техники на 20%.

Стажерские автобусы ЛиАЗ-5292 приобретаются «Мострансавто» для обучения водителей работе на современном пассажирском транспорте. В данной модели рабочее место инструктора расположено за водителем и оснащено дублирующими педалями, дополнительным рулем и контрольными приборами.

«Группа ГАЗ» ведет многолетнее сотрудничество с Московской областью. В настоящий момент в парке «Мострансавто» эксплуатируется свыше 4,9 тыс. автобусов производства «Группы ГАЗ», что составляет около 89% общего числа автобусов парка.