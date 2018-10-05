Внедорожники Jeep с 1 октября подорожают в России

Компания FCA Rus с 1 октября 2019 года приступает к постепенному повышению цен. Оно коснется, в первую очередь, Jeep Grand Cherokee и Wrangler, стоимость которых вырастет на 1,5-2% в зависимости от модели, сообщает пресс-служба FCA Rus.

Вместе с тем до 30 сентября у потенциальных покупателей остается возможность приобрести автомобиль марки Jeep по специальным условиям. Так, до 30 сентября скидка на флагманский внедорожник Jeep Grand Cherokee может составить от 50 тысяч до 710 тыс. рублей. Выгодное предложение в размере 710 тыс. рублей предоставляется на Jeep Grand CherokeeTrackhawk.

На внедорожник Jeep Wrangler скидка до конца сентября составляет от 150 тысяч до 550 тыс. рублей. Такие условия актуальны для 2-дверных и 4-дверных версий. Jeep Cherokee – «младший брат» флагмана Grand Cherokee тоже доступен со скидкой от 340 тысяч до 450 тыс. рублей. Кроме того, снижение цены на автомобиль Jeep Compass составило 90 тыс. рублей, а на Jeep Renegade – 30 тысяч.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года российские дилеры Jeep реализовали 1244 внедорожника, что на 27% больше по сравнению с прошлым годом. Самой популярной моделью Jeep в России остается Jeep Grand Cherokee.



