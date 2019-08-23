Более 900 кроссоверов Mercedes-Benz GLE попали под отзыв в России

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 922 кроссоверов Mercedes-Benz GLE, реализованных в 2018-2019 годах. Причиной отзыва являются дренажные шланги для конденсата кондиционера, которые могли быть установлены некорректно, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет произведена проверка и, при необходимости, корректная установка дренажных шлангов для конденсата кондиционера. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в первом квартале 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz начали продажи нового внедорожника Mercedes-Benz GLE, который предлагается по цене от 4 млн 730 тыс. рублей. Дизайн экстерьера нового Mercedes-Benz GLE не только формирует спортивный облик автомобиля, но и одновременно ставит новый рекорд по аэродинамике в сегменте автомобилей класса SUV (Сх = 0,29). Колесная база модели увеличилась на 80 мм, дополнительный комфорт обеспечивает второй ряд сидений с полностью электрической регулировкой. Автомобиль получил совершенно новую гамму двигателей, а также новую систему 4Matic. В новом GLE используется мультимедийная система MBUX – Mercedes-Benz User Experience новейшего поколения. Здесь на серийной основе применяются два больших дисплея с диагональю 12,3 дюйма (31,2 см) каждый, расположенные рядом друг с другом для обеспечения широкоформатного изображения.