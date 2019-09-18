Dacia Duster в августе стал лидером среди кроссоверов в Европе

Компактный внедорожник Dacia Duster по итогам августа впервые поднялся на второе место в рейтинге самых продаваемых моделей в Европе. В результате новый Duster стал лидером в сегменте SUV на европейском авторынке.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Volkswagen Golf с показателем 26411 реализованных машин (-23,6%). Второе место занял Dacia Duster, чьи продажи составили 19451 автомобиль (+10,8%). Третий результат показал Volkswagen T-Roc – реализация этой модели увеличилась на 27,8% до 18262 единиц. Далее идет Dacia Sandero, на котором остановили свой выбор 17764 европейских покупателя (+2,5%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen Polo, разошедшийся тиражом 16692 экземпляра (-21,2%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Renault Clio (16498 шт., -36,8%), Skoda Octavia (15997 шт., +0,6%), Volkswagen Tiguan (14665 шт., -24,8%), Opel/Vauxhall Corsa (14301 шт., +21,3%) и Renault Captur (13526 шт., -33,6%).