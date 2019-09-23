В Тольятти стартовала конференция «АВТОПРОМ: сегодня и завтра»

С 26 по 29 сентября 2019 года в Тольятти на площадке УСК «Олимп» проводится автосалон MOTOREXPO-2019, который стал 24 по счету. Первый день открылся конференцией «АВТОПРОМ: сегодня и завтра», объединившей на своей площадке представителей органов власти, экспертов промышленности, производителей и дилеров.

Началом деловой программы стало пленарное заседание «Российский автомобильный рынок: состояние отрасли на сегодняшний день и стратегии развития», участники которого делились своим мнением о векторах движения современной автомобильной промышленности. Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области, назвал основной задачей стратегии развития автопрома мотивацию к инжинирингу.

Также эксперты обсудили текущее состояние автомобильного рынка и покупательскую способность россиян. По словам Сергея Целикова, директора аналитического агентства «АВТОСТАТ», новые автомобили сегодня стоят на 70-75% дороже, чем пять лет назад. Конечно, и сами автомобили тоже изменились, они стали лучше, укомлпектованней, но при этом доходы населения остались примерно на том же уровне, а траты на бытовые расходы - увеличились.