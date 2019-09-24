Suzuki представила в Индии новый бюджетный кросс-хэтчбек

Компания Maruti Suzuki – индийское подразделение Suzuki – представила новый «приподнятый» хэтчбек S-Presso. Новинка представляет собой серийное воплощение прошлогоднего концепта Future-S, в ее основе лежит платформа Heartect, на которой построены все последние модели Suzuki.

Как пишет портал «Колеса.ру», длина S-Presso составляет 3665 мм, колесная база – 2380 мм. Впрочем, S-Presso все равно меньше своего главного конкурента – Renault Kwid (3679 и 2422 мм соответственно). А вот дорожный просвет у машин совпадает – 180 мм.

В салоне Maruti Suzuki S-Presso центральная консоль «заключена» в круг, как у моделей Mini. Приборная панель находится непосредственно на консоли, а не перед водителем. Новый хэтчбек получил цифровой спидометр и мультимедийную систему с сенсорным экраном. Также в списке оборудования значатся фронтальные подушки безопасности, ABS, задние датчики парктроника, 13- или 14-дюймовые диски.

Ожидается, что новинку предложат с трехцилиндровым бензиновым «атмосферником» K10B 1.0 мощностью 68 л.с. и 90 Нм, которым оснащаются и другие модели Maruti Suzuki. Мотор сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой передач. Привод – только передний (как и у Renault Kwid).

Цены на S-Presso начинаются от 330 тыс. рупий – это около 297 тыс. рублей по актуальному курсу. Кстати, в гамме Maruti Suzuki есть и более дешевая модель: хэтчбек Alto в Индии стоит от 294 тыс. рупий (264 тыс. рублей).