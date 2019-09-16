Первая партия Ford Transit получила электронные ПТС

Компания «Форд Соллерс Елабуга» приступает к оформлению электронных паспортов транспортного средства для всех автомобилей Ford Transit досрочно – с 1 октября 2019 года. Таким образом, совместное предприятие Ford Sollers одним из первых российских автопроизводителей полностью переходит на оформление ЭПТС.

Как сообщает пресс-служба Ford Sollers, пилотную партию обновленных LCV с электронными паспортами уже отправили в дилерские центры для продажи. Автомобили Ford Transit поступили в дилерские центры компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге, а в дальнейшем будут доступны для продажи в Transit-центрах на территории России. Все дилерские центры Ford компании «Рольф» уже приобрели и зарегистрировали электронные цифровые подписи, с помощью которых оформляются все значимые события в системе «Электронный паспорт», включая переход собственности на транспортное средство. Автомобили Ford Transit с электронными ПТС уже находятся в продаже и готовы к реализации розничным или корпоративным клиентам компании «Рольф».

Ранее «Форд Соллерс Елабуга» вошло в число участников пилотного проекта по оформлению ЭПТС, который реализуется Минпромторгом РФ совместно с АО «Электронный паспорт». При этом окончательный переход стран ЕАЭС на единую систему ЭПТС должен быть осуществлен с 1 ноября 2019 года.

Как отмечается, система электронных паспортов транспортных средств призвана сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории. Также, как и ранее, ЭПТС будет содержать сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о постановке на учет и снятии с учета. Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей. Обязательного обмена бумажного ПТС на ЭПТС не предусмотрено. Жизненный цикл ПТС, выданных ранее, не будет ограничено сроками. Автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале сентября завод «Форд Соллерс Елабуга» начал производство обновленного Ford Transit. Первые автомобили уже отгружены клиентам в официальные Transit-центры. Обновленный Ford Transit получил обновленные сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона. Также была модернизирована несущая конструкция кузова, замки дверей, что привело к дополнительному усилению кузова. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

По итогам восьми 2019 года продажи легких коммерческих автомобилей Ford Transit на российском рынке выросли на 7% и составили 7267 единиц. В результате Ford Transit сохраняет лидерство в сегменте коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.