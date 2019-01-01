На рынках Москвы и Подмосковья продается более 20% китайских автомобилей

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» исследовали российский рынок новых легковых автомобилей за 8 месяцев 2019 года и определили регионы, в которых продается больше китайских автомобилей.

Согласно результатам исследования, в период с января по август в текущем году больше всего машин китайских брендов приобрели москвичи – 2,1 тыс. шт. Суммарно доля Москвы и соседнего Подмосковья составила 22% от общих продаж «китайцев» в России – фактически каждый пятый новый автомобиль китайского происхождения был реализован в Москве и ее окрестностях. Это объясняется исключительно величиной московского авторынка. При более детальном изучении вопроса становится очевидно, что «китайцы» занимают всего1,4% от общего объема продаваемых в столице новых автомобилей.

На Санкт-Петербург в январе-августе 2019 года пришлось 6,6% новых автомобилей китайского происхождения (около 1 тыс. шт.). Из нестоличных регионов в этом рейтинге лидируют Башкортостан (4%) и Самарская область (3,5%).

Если посмотреть на реализацию китайских автомобилей в федеральных округах за 8 месяцев текущего года, то наибольшей долей за отчетный период здесь обладают Центральный (33%), Приволжский (21%) и Северо-Западный (14%) округа. Суммарно на эти три округа приходится около 80% всего рынка китайских автомобилей.

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