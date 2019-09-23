Honda откажется от дизельных двигателей

Компания Honda приняла решение отказаться от использования дизельных моторов. Ожидается, что двигатели на тяжелом топливе перестанут устанавливаться на японские автомобили к 2021 году, пишет портал Autonews.ru.

В будущем Honda будет делать ставку на машины с электрической силовой установкой. Согласно планам компании, к 2030 году экологически чистые автомобили будут составлять две трети от всех моделей бренда. Кроме этого, уже к 2025 году каждая модель Honda, которая продается в Европе, будет иметь электрическую версию.

Напомним, на Международном автосалоне во Франкфурте компания Honda представила серийную версию Honda e – электромобиля нового поколения. Honda e оснащен высокопроизводительным электромотором мощностью 136 и 154 л.с., выдающим крутящий момент до 315 Нм. Одна из самых компактных батарей в своем сегменте емкостью 35,5 кВт*ч гарантирует запас хода до 220 км на одном заряде. Электромотор обеспечивает разгон с места до 100 км/ч примерно за 8 секунд. Следующей новинкой компании станет новое поколение Jazz, которое появится в 2020 году и будет доступна европейским потребителям исключительно в версии гибрида.