КАМАЗ поставил в Туркменистан очередную партию грузовиков

Очередная партия из 200 грузовых автомобилей «КАМАЗ» прибыла в Туркменистан. Прибывшие автомобили - усовершенствованная модель тяжелых самосвалов КАМАЗ-6520, которая оснащена специальной системой, снижающей шум. Как сообщает агентство «ТАСС», техника работает на дизельном топливе стандарта Евро-3. Самосвалы планируется задействовать на строительстве крупнейших объектов в столице и регионах Туркмении.

Наплмним, КАМАЗ в течение ближайших трех лет поставит в Туркменистан почти 2 тыс. единиц автотехники различной модификации. Более 800 автомобилей из этого числа планируется поставить до конца текущего года. Кроме того, компания собирается открыть в различных велаятах Туркменистана четыре отделения Учебно-сервисного центра «КАМАЗ», действующего в республике с 2008 года.

Как сообщалось ранее, Туркменистан является одним из крупных и стабильных рынков сбыта грузовых автомобилей и спецтехники «КАМАЗ», которые задействованы в различных отраслях народного хозяйства республики. С учетом высокого спроса на камазовские грузовики в этом регионе в июле 2008 года в Ашхабаде был открыт учебно-сервисный центр «КАМАЗ» площадью более 5 тыс. кв.м. Помимо поставки автотехники и ее полного техобслуживания, включая диагностику и капитальный ремонт, на базе центра организовано обучение туркменских специалистов: преподаются особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта автотехники «КАМАЗ». Напомним, КАМАЗ имеет в Туркменистане дилерскую сеть, представленную в Балканабаде, Мары, Дашаузе и Туркменабаде.