«Группа ГАЗ» поставит «Газпрому» более 300 единиц газомоторной техники

сегодня, 10:27 510 0

Линейка автомобилей ГАЗ с двигателями CNG

«Группа ГАЗ» в 2019 году планирует поставить для предприятий «Газпрома» свыше 200 автомобилей «ГАЗель» и 113 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Об этом сообщил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, отметив, что для «Группы ГАЗ» расширение линейки газомоторной техники является одним из приоритетных направлений развития, и оно было бы не возможным без той работы по расширению заправочной инфраструктуры, которую проводит «Газпром».

Как сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ», применение сжатого газа позволяет снизить топливные затраты на 40-50% (в зависимости от величины пробега и особенностей конкретной модели) по сравнению с бензином и дизельным топливом. Кроме того, природный газ является одним из самых экологичных видов моторного топлива, его применение позволяет значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

В настоящее время «Группа ГАЗ» производит широкий спектр транспорта с газовыми и битопливными двигателями: газомоторные автобусы всех классов и назначений, а также коммерческую технику: легкие коммерческие автомобили, грузовики на газомоторном топливе, различные варианты спецтехники на их базе. Газомоторная техника собирается в одном потоке с моделями, работающими на традиционных видах топлива. Это позволяет обеспечить при производстве газовой техники применение всех передовых технологий, применяемых на предприятиях «Группы ГАЗ».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легкие коммерческие автомобили газовое топливо газомоторная техника gaz

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