Российский рынок LCV в августе поднялся на пятое место в Европе

сегодня, 09:14 503 0

GAZelle row

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
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Российский рынок LCV, который в августе продолжил рост, смог подняться на пятое место в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце увеличились на 17,6% до 163437 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала Германия, где этот сегмент составил 30003 автомобиля (+19%). Второе место занимает Франция с показателем 26215 проданных машин (0%), а третью строчку – Великобритания, чей рынок LCV составил 23120 штук (+41%). Далее идет Испания, где было реализовано 15416 легких коммерческих автомобиля (0%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна поднялась на пятое место в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за август составили 9853 единицы (+6,9%). Чуть меньший результат показала Италия – 9400 машин (+6,2%).

, источник: АВТОСТАТ

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