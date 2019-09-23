Российский рынок LCV в августе поднялся на пятое место в Европе

Российский рынок LCV, который в августе продолжил рост, смог подняться на пятое место в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце увеличились на 17,6% до 163437 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала Германия, где этот сегмент составил 30003 автомобиля (+19%). Второе место занимает Франция с показателем 26215 проданных машин (0%), а третью строчку – Великобритания, чей рынок LCV составил 23120 штук (+41%). Далее идет Испания, где было реализовано 15416 легких коммерческих автомобиля (0%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна поднялась на пятое место в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за август составили 9853 единицы (+6,9%). Чуть меньший результат показала Италия – 9400 машин (+6,2%).