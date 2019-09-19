Установка ЯндексАвто возможна на 21 модели авто с пробегом в 34 сертифицированных центрах

В 2018 году было продано 50 000 мультимедийных систем «Яндекс.Авто». До 2024 года планируется установка порядка 2 млн. комплектов «Яндекс.Авто». Такие договоренности были достигнуты между Яндексом и компаниями-автопроизводителями еще в начале года. Работа над системой продолжается.

Сейчас это уже не только навигатор, музыка и радио. В комплект, предлагаемый для установки на автомобили с пробегом, входят 4G-модем и SIM-карта, и полгода бесплатного интернета.

К настоящему времени эту систему можно установить на 21 модель с пробегом. К ранее опубликованному списку добавились три модели Volrswagen: Passat (2005-2017 г.в.), Golf (2005-2017 г.в.), Tiguan (2009-2016 гг) и Nissan Terrano (c 2017). Однако подробности надо уточнять - не ко всем кузовам подходит устройство.

Сертифицированных центров тоже прибавилось – их стало 34 в 9 городах (Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Тюмени, Самаре, Великом Новгороде, Калуге).

А в вашем автомобиле установлена система ЯндексАвто? Напишите в комментариях (да – «+», нет – «-», не знаю «0»).

Если хотите узнать стоимость вашего автомобиля с пробегом (не важно, с установлденной мультимедиа системой или нет), вопользуйтесь калькуляторм «Оценка авто».