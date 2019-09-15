Porsche выпустит специальные электромобили для разных стран

Разработку локальных моделей и модификаций, заточенных под требования отдельных рынков, уже давно практикуют все крупные автопроизводители. Теперь эту практику взяла на вооружение и компания Porsche.

Как рассказал британскому изданию Autocar глава Porsche Оливер Блюмэ, новая стратегия будет применена для электромобилей. Их модульная конструкция позволяет с относительно небольшими затратами создавать новые разновидности и комбинировать различные агрегаты. Например, для Китая компания планирует создать простой и доступный электромобиль (разумеется, по меркам Porsche), а для США, наоборот, дорогую и богатую модель, пишет издание «Авторевю». При этом они будут иметь одинаково высокий уровень проработки и инжиниринга. А в КНР уже создано отдельное подразделение Porsche Digital, которое разрабатывает специальный софт для местных моделей.

На самом деле, у Porsche уже есть опыт создания локальных модификаций. Например, базовый кроссовер Macan с 2,0-литровой турбочетверкой был выпущен еще в 2014 году специально для рынков Китая, Японии, Тайваня, Бразилии и Великобритании, хотя спустя два года такая версия стала глобальной. А самый свежий пример – Porsche Cayenne E-Hybrid с 2,0-литровым двигателем, который продается только в Поднебесной.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Porsche представила свой первый полностью электрический спорткар Taycan. Первыми моделями нового ряда стали Porsche Taycan Turbo S и Taycan Turbo, которые уже доступны для заказа в России по цене 12 млн 943 тыс. рублей и 10 млн 643 тыс. рублей соответственно. Менее мощные модификации данной полноприводной модели появятся позже в этом году. Первым новым модельным вариантом Taycan в конце следующего года станет Taycan Cross Turismo. К 2022 году Porsche инвестирует в электромобильность более 6 млрд евро.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».