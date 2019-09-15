Тoyota, KIA и Volkswagen Group вошли в ТОП-10 крупнейших иностранных компаний в России

Журнал «Форбс» составил ТОП-50 крупнейших иностранных компаний* в России, в соответствии с выручкой в 2018 году. Отметим, что в первой десятке оказались три автомобилестроительных компании.

Так, вторую позицию (первую заняла торговая сеть «Ашан») в этом рейтинге заняла Toyota Motor, выручка которой в 2018 году превысила 313 млрд. рублей (за год рост составил 15%), на пятой позиции - Volkswagen Group (свыше 289 млрд. рублей, +21,7%), на восьмой - KIA Motors (170,5 млрд. рублей: +36,3%).

В ТОП-50 вошли еще 9 компаний-автопроизводителей: Hyundai Motor (на 13 месте), Daimler (на 14-ом), Renault (на 16-ом), BMW Group (на 17-ом), Nissan (на 19-ом), Mitsubishi Motors (на 22-ом), Volvo (на 35-ом), Ford Motor (на 36-ом), Jaguar Land Rover (на 42-ом). При этом все они нарастили выручку в сравнении с 2017 годом, в диапазоне от 5,4% (Daimler) до 100,7% (Mitsubishi).

В издании отмечают, что иностранный бизнес наращивает выручку в России даже в условиях курса на импортозамещение и на непростом геополитическом фоне. У 50 крупнейших иностранных компаний общая выручка на российском рынке в 2018 году увеличилась на 10,2%, до 6,4 трлн рублей.

*В итоговую цифру по выручке были включены данные всех российских активов иностранной компании. В список не вошли банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и другие финансовые компании ввиду их существенных отличий от торговых и промышленных компаний в бизнесе и бухгалтерском учете. Также не учитывались компании, деятельность которых сводится к управлению активами.