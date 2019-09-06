Volvo представит электрический кроссовер XC40

Компания Volvo в октябре представит новый электрический кроссовер Volvo XC40. Как отмечается, он станет одним их самых безопасных автомобилей в истории Volvo.

Несмотря на высокие стандарты безопасности уже существующего XC40, инженерам Volvo Cars пришлось полностью переконструировать фронтальную часть автомобиля. Это было обусловлено физическим отсутствием традиционного двигателя, а также необходимостью соответствовать строгим требованиям безопасности Volvo Cars и обеспечивать максимальную защиту всех пассажиров в автомобиле, сообщает пресс-служба шведской марки.

Компания Volvo Cars продумала специальное решение для того, чтобы в случае столкновения пассажиры не подвергались травмам, а батарея – повреждениям. Последняя защищена специальным каркасом из прессованного алюминия и размещена в центральном тоннеле, что создает вокруг нее зону деформации. Расположение батареи в полу автомобиля существенно снижает его центр тяжести, что обеспечивает еще большую защиту от опрокидывания.

Укреплению подверглась не только передняя часть каркаса кузова, но и задняя. Электрический двигатель размещен здесь таким образом, чтобы обеспечить безопасное отведение сил, возникающих при столкновении, от салона автомобиля и снизить степень их воздействия на пассажиров.

Электрический XC40 приносит с собой нововведения и в области активной безопасности. Он станет первым автомобилем Volvo, оборудованным новой сенсорной платформой ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), которая работает на базе ПО от Zenuity – совместного предприятия Volvo Cars и Veoneer. Новая платформа ADAS – это современная масштабируемая система активной безопасности, которая состоит из набора радаров, камер и ультразвуковых датчиков. Масштабируемая природа платформы открывает возможности для ее дальнейшего развития и закладывает основу для будущего внедрения технологии автономного вождения.

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