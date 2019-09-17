Skoda выпустила 250-тысячный кроссовер Karoq

С конвейера главного завода Skoda Auto в Млада-Болеславе сошел 250-тысячный кроссовер Skoda Karoq. Юбилейный автомобиль оснащен двигателем 1.0 TSI мощностью 85 кВт и окрашен в черный цвет Black Magic металлик, сообщает пресс-служба чешской марки.

Напомним, мировая премьера компактного SUV состоялась в Стокгольме в середине мая 2017 года, а его серийное производство началось в июле 2017 года. Таким образом, Karoq преодолел отметку в четверть миллиона выпущенных экземпляров всего за два года после начала производства.

Skoda выпускает модель Karoq на заводе в Квасинах (Чешская Республика) с середины июля 2017 года, а с января 2018 года – и на основном заводе в Млада-Болеславе. В 2018 году чешский бренд передал своим клиентам 115,7 тыс. экземпляров компактного SUV, а в этом году его уже приобрело 97,9 тыс. человек. Столь высокий спрос делает Karoq одной из самых популярных моделей Skoda.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Skoda Karoq появится на российском рынке уже этой зимой, его производство будет налажено в России. Решения о том, какие комплектации и моторы будут доступны в России, пока находятся в стадии обсуждения. Но известно, что покупателям предложат как переднеприводные версии, так и автомобили с полным приводом.

В Европе в линейку двигателей Skoda Karoq входят пять силовых агрегатов. Клиентам предлагаются бензиновые 1,0 л (115 л.с. и 175 Нм) и 1,5 л (150 л.с. 250 Нм), а также дизельные 1,6 л (115 л.с. и 250 Нм) и 2,0 л (150 л.с. и 340 Нм, либо 190 л.с. и 400 Нм). С самым мощным мотором автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,8 с, а его максимальная скорость равна 211 км/ч. Все версии Skoda Karoq можно заказать как с 6-ступенчатой МКП, так и с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Исключение – 190-сильный дизель, который не предлагается с «механикой».

Габаритная длина Skoda Karoq составляет 4382 мм, ширина – 1841 мм, а высота – 1605 мм. Размер колесной базы равен 2638 и 2630 для автомобилей с передним и полным приводом соответственно. Объем багажного составляет 521 л, при сложенных задних – 1630 литров.