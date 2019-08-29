Toyota испытывает электромобиль на солнечных батареях

сегодня, 17:03 238 0

Toyota испытывает электромобиль на солнечных батареях

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Японский промышленно-технологический триумвират - Toyota, Sharp и организация NEDO - при поддержке правительства страны тестирует гибридный автомобиль Prius, который оснащен ультратонкими солнечными панелями, разработанными для снабжения энергией спутников на орбите.

Как сообщает агентство Reuters, элементы питания установлены на капоте, крыше, спойлере и заднем стекле машины. Предполагается, что панели позволят заряжать батареи без подключения к сети с помощью розетки и вилки.

Испытания начались в июле, и теперь можно сделать некоторые выводы. Заряда в хороший солнечный день, как в движении, так и на парковке, хватает на 56 км. Среднестатистический водитель в США проезжает 47 км в сутки, гласят данные Фонда безопасности движения Американской автомобильной ассоциации.

По словам ведущего инженера проекта Сатоси Сизуки, крепеж панелей на изогнутых поверхностях корпуса - лишь одна из сложностей. “Поскольку солнечные панели разрабатывались для использования в космосе, необходимо добиться их удешевления для коммерческого использования в земных условиях”, - сказал Сизуки.

Эффективность зарядки энергетических элементов выросла с 20% у прежних моделей до 34% у новых, но она резко снижается в пасмурную или слишком жаркую погоду. Массовый выпуск автомобилей на солнечных панелях - дело не самого близкого будущего, говорят участники эксперимента.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: разработки toyota

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