Стала известна стоимость Chery Tiggo 4 в новой комплектации Cosmo

Стала известна стоимость новой комплектации кроссовера Chery Tiggo 4 под названием Cosmo. Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на дилеров Chery, цена Tiggo 4 в комплектации Cosmo составит 1 млн 189 тыс. 900 рублей. Официально эта информация пока не подтверждена: в российском офисе компании обещали опубликовать прайс-лист на комплектацию Cosmo только в октябре, когда новинка появится в салонах официальных дилеров Chery.

Кроссоверы серии Cosmo оснащаются 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147л.с. в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DCT6. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон автомобиля до 100 км/ч за 9,7 сек при расходе топлива в смешанном режиме 7,2 л на 100 км. При этом двигатель может работать на бензине с 92 октановым числом.

По сравнению с ранее представленными версиями, в комплектации Cosmo усовершенствованы детали интерьера. В частности, изменения коснулись дизайна центральной консоли, добавились дефлекторы для второго ряда. Кроссовер Chery Tiggo 4 оборудован электронным стояночным тормозом с функцией Auto Hold, электроусилителем руля и шестью подушками безопасности.

В комплектацию Cosmo включен полный «зимний пакет», в который входят обогрев рулевого колеса, электрический обогрев всей поверхности лобового стекла, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал.

Напомним, кроссовер Chery Tiggo 4 стартовал на российском рынке в августе этого года. В настоящее время модель представлена в трех комплектациях – Start, Comfort, Techno – по цене от 899 тыс. 900 рублей до 1 млн 099 тыс. 900 рублей. Кроссовер оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач или вариатором (CVT).

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