JAC намерен продавать электромобили в России

сегодня, 15:24 153 0

JAC намерен продавать электромобили в России

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Компания JAC Motors в 2020-2021 годах планирует вывести на российский рынок свой электрический кроссовер JAC iEV7S. Напомним, российская премьера модели прошла в рамках Московского автосалона ММАС-2018.

Производство JAC iEV7S налажено на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане. В модели JAC iEV7S применяется система жидкостного охлаждения/подогрева батареи. Емкость батареи в модели увеличена с 33 до 39 кВт/ч, благодаря чему запас хода вырос до 280 км.

В настоящее время JAC Motors предлагает в России три модели казахстанской сборки – кроссоверы S3 и S5, а также новый пикап T6, который поступил в продажу с 1 сентября. Как сообщалось ранее, в 2020 году российскую линейку JAC должны пополнить кроссоверы S4 и S7.

Подробнее о перспективах электромобилей на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобили китайские автомобили jac

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