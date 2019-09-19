Потенциал рынка автосервиса эксперты оценивают в 160 млрд рублей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году объём рынка по ТО и ремонту легковых автомобилей в России в денежном выражении достиг 300,6 млрд рублей, что на 8,6% превышает показатель 2017 года. При этом сюда не вошли услуги по шиномонтажу, мойке и кузовному ремонту.

Доля официальных дилеров на этом рынке в 2018 году выросла на 3,2% и достигла 17%, что в денежном выражении составляет 51 млрд рублей. Еще около трети (31%) пришлось на долю независимых СТО. Объем оказанных ими услуг вырос на 15,7% и достиг уровня 92,3 млрд рублей.

Остальное (52%) – это потенциал рынка, то есть работы по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, производимые лично автовладельцами или механиками-частниками. Эксперты оценивают этот потенциал в 157,3 млрд рублей.

Более подробную информацию о рынке автосервиса в России можно узнать в специально подготовленной инфографике.