Число электробусов в Москве вырастет до 300 единиц до конца года

Как сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, количество электробусов в столице до конца текущего года достигнет трехсот.

Глава города напомнил, что 1 сентября 2018 года городской транспорт сделал большой шаг в будущее - первые электробусы вышли на дороги столицы. Сегодня уже 210 машин курсируют по 14 маршрутам и ежедневно перевозят более 100 тысяч человек, а за год их количество превысило 11 миллионов.

- Московский электробус вмещает 85 человек, в нем минимум 30 мест для сидения. Низкий уровень пола, пандус и накопительная площадка облегчают проезд для маломобильных граждан, женщин с колясками и велосипедистов, - написал мэр. - Система климат-контроля делает поездку комфортной в любое время года. Бесплатный Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и информационные медиаэкраны – все это помогает преодолеть расстояние «из пункта А в пункт Б» с интересом и пользой.

Также Сергей Собянин заявил, что с 2021 года Москва планирует практически полностью отказаться от закупок дизельных автобусов. Город будет приобретать только экологически чистый подвижной состав – электробусы и трамваи.

Напомним, год назад «АВТОСТАТ» сообщал о том, что конкурс на закупку электробусов выиграли две российские компании – КАМАЗ и «Группа ГАЗ». В электробусе «Группы ГАЗ» установлены два асинхронных двигателя мощностью до 125 кВт, позволяющие развивать скорость до 70 км/ч, а также литий-титанатные батареи, обеспечивающие ультрабыструю зарядку за 10-18 минут.

Электробус «КАМАЗ», оснащен наиболее передовым типом литий-титанатных (LTO) аккумуляторов, что позволяет обладать запасом хода до 56 км, а на его подзарядку требуется всего 10-20 минут.

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