Мировой авторынок в августе снизился на 4%

Мировой авторынок в августе снизился на 3,9% до 7 млн 194 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 94 млн 873 тыс. машин. По итогам восьми месяцев 2019 года реализация автомобилей в мире составила 59 млн 402 тыс. единиц (-5,9%), гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в августе было реализовано 1 млн 950 тыс. машин (-7,9%). Таким образом, отрицательная динамика фиксируется четырнадцатый месяц подряд на фоне торможения экономического роста страны и торговых споров с США. Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 640 тыс. машин, что на 10,5% выше показателя годичной давности.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в августе снизились на 7,2% и составили 1 млн 058 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы также показывают отрицательную динамику – в прошлом месяце на 6,5% до 329,4 тыс. единиц. Стоит при этом отметить, что несмотря на возобновление госпрограмм стимулирования спроса российский авторынок в августе продолжил падение в связи со снижением реальных доходов населения, слабым курсом рубля и высокими кредитными ставками.

В Южной Америке местные дилеры продали 273 тыс. автомобилей, что на 9,9% меньше, чем в августе прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (384 тыс. шт., +6,9%), Канаду (182,5 тыс. шт., +0,4%) и Корею (134,1 тыс. шт., -6,5%).