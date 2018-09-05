Mercedes-Benz Maybach S-Class остается самой популярной моделью в сегменте Luxury

сегодня, 17:04 2107 0

Mercedes-Benz Maybach S-Class

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Август для Mercedes-Benz Maybach S-Class стал месяцем самого большого падения продаж за текущий год (они снизились более чем в 2 раза). Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на протяжении всех восьми месяцев 2019 года продажи модели падали (в сравнении с прошлым годом), в диапазоне от 3,7% (в январе 2019 года) до 55,2%(в августе).

Тем не менее, отмечают эксперты, несмотря на существенное падение продаж (-36,9% по итогам восьми месяцев), Mercedes-Benz Maybach S-Class остается самой популярной моделью в сегменте Luxury. Ей принадлежит 36% рынка люксовых автомобилей. За январь – август текущего года ее обладателями стали еще 310 человек.

О ситуации на рынке люксовых автомобилей в целом «АВТОСТАТ» сообщал ранее, результаты продаж по другим моделям можно посмотреть здесь.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи люксовые автомобили mercedes-benz mercedes-benz maybach s-class

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