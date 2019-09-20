Представлено второе поколение родстера «Крым»

Студенты московского института имени Баумана представили второе поколение родстера «Крым». Он получил новую несущую конструкцию из листового металла, выполненную с применением лазерной резки – она стала гораздо легче, но при этом не уступает в жесткости. У автомобиля улучшилась пассивная безопасность и увеличилось багажное отделение, пишет портал Motor.ru.

Кроме того, были исправлены конструктивные недостатки, которые выявили в результате тестирования первого поколения. В первую очередь они касаются работы элементов приводов сцепления и «некоторых конструктивных особенностей уникальных компонентов». У нового прототипа появилось гидравлическое сцепление и модернизированная подвеска.

Отечественный родстер «Крым» построен на базе модели LADA Kalina с использованием ее силовой установки. Родстер оснащается 1,6-литровым мотором, который форсировали до 140 л.с., и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

По плану, в серии появится три модификации: самая доступная базовая, более дорогая для среднего сегмента и топовая версия. Наладить производство модели хотят на территории Крыма, а предполагаемая стартовая цена составит около 650 тыс. рублей.