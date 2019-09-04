Volkswagen ищет новых поставщиков в России

На заводе Volkswagen Group Rus в Калуге с 24 по 27 сентября 2019 года проходит «Неделя поставщиков». Основными задачами мероприятия являются поиск новых партнеров по локализации автокомпонентов и оптимизация автокомпонентов для автомобилей концерна Volkswagen, производимых на территории России, сообщает пресс-служба Volkswagen.

«В течение последних двенадцати лет компания Volkswagen Group Rus наращивала объемы производства в России. В 2018 году на российских производственных площадках компании было выпущено 200 тыс. автомобилей марок Volkswagen и Skoda. Это стало возможно, в том числе, благодаря эффективной работе с локальными поставщиками. На данный момент в нашем портфолио более 60 локальных поставщиков компонентов, которые поставляют на наше производство более 5500 наименований компонентов», – отметил генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.

Компания Volkswagen Group Rus постоянно работает над углублением локализации своего производства в России и заинтересована в расширении наименований локальных компонентов в производимых моделях. В данный момент на площадках компании производятся пять моделей – Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia и Skoda Kodiaq. Также на предприятии производится бензиновый двигатель 1.6 MPI в двух вариантах мощности – 90 л.с. и 110 л.с. Объем производства в 2018 году составил 200 тыс. автомобилей и 161 тыс. двигателей.

Напомним, в июле 2019 года Volkswagen Group Rus заключила с Минпромторгом России специнвестконтракт, в рамках которого автоконцерн планирует реализовать проект по углублению локализации уже обкатанных на российском рынке моделей автомобилей. Производство двигателей предполагается с выполнением операций: мехобработка шатунно-поршневой группы, коленчатого вала, головки блока цилиндров, блока цилиндров. Кроме того, предусматривается использование заготовок коленчатого вала, блока цилиндров, головки блока российского производства. Также планируется локализация коробки перемены передач и электронных систем управления автомобилем. Кроме того, в рамках специнвестконтракта компания планирует модернизировать существующий модельный ряд и значительно расширить его в будущем. Условия СПИКа будут действительны до 2028 года. На сегодняшний день инвестиции Volkswagen Group в свой бизнес в России достигают 1,83 млрд евро.