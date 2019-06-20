Hyundai и Aptiv создают совместное предприятие для разработки беспилотников

Компании Hyundai Motor Group и Aptiv объявили об образовании совместного предприятия для разработки систем автономного вождения. В соответствии с условиями соглашения стороны получат равные доли участия (50%) в совместном предприятии, стоимость которого оценивается в 4 млрд долларов США, сообщает пресс-служба Hyundai Motor Group.

Для новой компании Aptiv предоставит свои технологии автономного вождения, интеллектуальную собственность и примерно 700 сотрудников, занятых в разработке масштабируемых систем для беспилотного транспорта. Hyundai Motor Group инвестирует 1,6 млрд долларов США в развитие служб разработки автомобилей, ресурсы для НИОКР и приобретение интеллектуальной собственности.

Совместное предприятие займется разработкой и коммерциализацией систем автономного вождения 4-го и 5-го уровней (SAE) и позволит партнерам укрепить свои лидерские позиции на рынке беспилотных транспортных решений. Тесты полностью беспилотных систем начнутся в 2020 году, а уже в 2022 году на рынок выйдет коммерческая платформа автономного вождения для операторов роботакси, автопарков и автопроизводителей.

«В рамках нового совместного предприятия мы вместе с Aptiv начинаем работу по выводу беспилотных систем на рынок», – заявил исполнительный вице-президент Hyundai Motor Group Чон Исон.

Напомним, в рамках выставки CES-2017 Hyundai продемонстрировала свои беспилотные решения на базе автономной модели Ioniq в городской среде. В феврале 2018 года Hyundai провела успешные испытания возможностей системы 4-го уровня автономности на шоссе, когда пять электромобилей Nexo с силовыми установками на топливных элементах преодолели 190 км от Сеула до Пхёнчхана без участия водителей-людей.

Aptiv – это глобальная технологическая компания с портфелем ведущих отраслевых решений в сфере современного транспорта, включая системы распознавания образов, программные алгоритмы, вычислительные платформы, управление данными и энергоснабжение. В 2015 году компания осуществила первый пробег между двумя побережьями США в автономном режиме и стала первой компанией, которая начала коммерческие продажи беспилотных автомобилей во всем мире. Aptiv эксплуатирует более 100 беспилотных автомобилей на разных континентах, в разных условиях, включая крупнейший коммерческий парк беспилотных автомобилей в таксопарке Лас-Вегаса.