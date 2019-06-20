С начала года российский рынок подержанных автобусов вырос на 20%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка подержанных автобусов (без учета LCV) в январе – августе текущего года составил 16,4 тыс. единиц. Этот результат на 19,7% больше, чем год назад.

Более половины вторичного рынка автобусной техники в нашей стране приходится на отечественную марку ПАЗ – за 8 месяцев ее перепродажи составили 8 532 единицы (+21,6%). С большим отставанием от лидера, в тройку попадают российский ЛИАЗ (1 311 шт.; +80,8%) и корейский Hyundai (1 234 шт.; +4,2%). Четвертым в рейтинге следует белорусский МАЗ, продажи которого упали на 3% до 744 единиц, за ним – НЕФАЗ с результатом в 666 перепроданных автобусов (+34,6%).

Самой популярной моделью автобуса с пробегом в нашей стране является ПАЗ – 3205, реализация которого за отчётный период заняла более 30% от всего рынка (5 204 шт.; +7,4%). В пятерку попадают еще две модели Павловского завода: ПАЗ 3204 (1 744 шт.; +75,3%) и ПАЗ 4234 (1020 шт.; +37,1%), а также Hyundai County (673 шт.; -16,5%) и НЕФАЗ 5299 (666 шт.; +35,1%).

Эксперты также отмечают, что по итогам августа вторичный рынок автобусов в РФ показал рост на 20,8% до 2 159 единиц.

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