Автопроизводители получат увеличенные субсидии на экспорт продукции

сегодня, 13:43 326 0

Автопроизводители получат увеличенные субсидии на экспорт продукции

Обзор автомобильного рынка России
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Правительство приняло новые правила компенсации экспортерам части затрат на транспортировку. Как пишет газета «Коммерсант», теперь почти половину средств – в 2019 году это 14,2 млрд рублей – будут получать машиностроители, которых тем самым оградили от конкуренции с экспортерами товаров низкого передела вроде леса и цемента.

Однако введен лимит финансирования на одну компанию – до 500 млн рублей, при этом автопроизводители смогут получить субсидию в 550 млн рублей. При этом сама субсидия теперь ограничена 11% от стоимости товара вместо 25%, что, по мнению получателей поддержки, может сократить географию экспорта до близлежащих стран.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за семь месяцев 2019 года экспорт легковых автомобилей из России увеличился на 28% и составил 64,5 тыс. единиц на общую сумму 917,4 млн долларов. Поставки грузовых автомобилей на внешние рынки за тот же период составили 7,3 тыс. машин (+2,8%) на 188,7 млн долларов.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: экспорт российский автопром господдержка

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