Suzuki раскрыла планы по продажам нового Jimny в России

Компания Suzuki планирует продать в России 1200 внедорожников Jimny нового поколения до апреля следующего года. На данный момент это официальная квота для российского рынка, сообщил порталу Autonews.ru представитель компании. По его словам, такая квота не может полностью удовлетворить спрос в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новое поколение внедорожника Suzuki Jimny ожидаемо вызвало ажиотаж среди российских автолюбителей. Продажи новинки стартовали 1 августа и уже к концу месяца составили 127 машин. Рост составил рекордные 694% по сравнению с июлем, когда компания еще продавала внедорожники предыдущего поколения. Во многом за счет Jimny в японской компании рассчитывают реализовать амбициозные планы по росту продаж в 2019 году до 8,5 тыс. машин.

Напомним, новый Suzuki Jimny представлен в двух комплектациях – GL и GLX – по цене от 1 млн 359 тыс. рублей до 1 млн 569 тыс. рублей соответственно. В комплектации GL новый Suzuki Jimny оснащается электроприводом регулировок боковых зеркал заднего вида, управлением системой hands-free и аудиосистемой на рулевом колесе, электростеклоподъемниками, обогревом заднего стекла, фронтальными подушками безопасности, креплениями Isofix на заднем ряду сидений, травмобезопасным педальным узлом и балками безопасности в передних дверях.

Для автомобиля доступны ABS и ESP, система помощи при старте на подъеме (Hill-Hold), система помощи при спуске с горы (HDC), система мониторинга давления в шинах (TPMS), система помощь при экстренном торможении (Brake Assist), система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Версия GLX нового Jimny включает в себя также передние светодиодные LED фары прожекторного типа с автоматическим корректором и омывателями, черные окрашенные боковые зеркала с обогревом, климат-контроль, мультимедийную систему с возможностью подключения смартфона, навигационную систему и Bluetooth, круиз-контролем, ручку рычага коробки передач с отделкой под рояльный лак, розетку 12В на центральной консоли и в багажном отделении, органайзер багажного отделения.

Новый Suzuki Jimny доступен на российском рынке с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической передач или 4-диапазонным «автоматом» фирмы Aisin.

Как и прежде, внедорожник имеет лонжеронную раму лестничного типа, прочную зависимую подвеску, а также подключаемый полный привод. Для автомобиля в новом поколении доступна интеллектуальная система полного привода AllGrip Pro. Особенностью этой системы является наличие раздаточной коробки с возможностью подключения пониженной передачи, которая увеличивает крутящий момент двигателя. Подключаемый полный привод Jimny может работать в трех конфигурациях: 2Н, 4Н и 4L. Что касается геометрии нового Jimny, угол въезда составляет 37 градусов, съезда – 49, угол продольной проходимости равен 28 градусам. Радиус разворота внедорожника составляет 4,9 м, дорожный просвет равен 210 мм.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».