Рынок люксовых автомобилей в России упал на 11%

сегодня, 08:37 555 0

Рынок люксовых автомобилей в России падает

Портрет российского автовладельца
Все готовые отчёты

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury за 8 месяцев 2019 года составил 867 единиц. Это на 10,7% меньше, чем год назад.

При этом за отчетный период большинство марок, которые мы традиционно относим к люксовому сегменту, показали рост продаж: Bentley (223 шт.; +37,7%), Rolls-Royce (рост в 2 раза до 115 единиц), Lamborghini (рост почти в 3 раза до 105 единиц) и Ferrari (23 автомобиля - на 1 больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Падение на 47,5% и 33,3% продемонстрировали бренды Maserati (83 шт.) и Aston Martin (8 шт.), а также модель Mercedes-Benz Maybach S-Class, которая остается самой популярной моделью в сегменте Luxury (с долей в 36% рынка) несмотря на существенное падение продаж (-36,9%). За январь – август текущего года ее обладателями стали еще 310 человек.

Свыше половины (53,2%) этих роскошных автомобилей за отчетный период приобрели жители Москвы, что эквивалентно 461 единице. Еще 95 новых люксовых машин встали на учет в Московской области, и 84 – в Санкт-Петербурге. Из нестоличных регионов сильнее других добавили к своему люксовому парку Краснодарский край (37 шт.) и Свердловская область (21 шт.).

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи люксовые автомобили aston martin bentley ferrari lamborghini maserati mercedes-benz mercedes-benz maybach s-class rolls-royce

Новости на тему

Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 6%

7 сентября 2019

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в сентябре? («Автостат»)

5 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

В автосалонах каких брендов приятнее всего совершать покупку?

16 сентября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно