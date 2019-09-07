Рынок люксовых автомобилей в России упал на 11%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury за 8 месяцев 2019 года составил 867 единиц. Это на 10,7% меньше, чем год назад.

При этом за отчетный период большинство марок, которые мы традиционно относим к люксовому сегменту, показали рост продаж: Bentley (223 шт.; +37,7%), Rolls-Royce (рост в 2 раза до 115 единиц), Lamborghini (рост почти в 3 раза до 105 единиц) и Ferrari (23 автомобиля - на 1 больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Падение на 47,5% и 33,3% продемонстрировали бренды Maserati (83 шт.) и Aston Martin (8 шт.), а также модель Mercedes-Benz Maybach S-Class, которая остается самой популярной моделью в сегменте Luxury (с долей в 36% рынка) несмотря на существенное падение продаж (-36,9%). За январь – август текущего года ее обладателями стали еще 310 человек.

Свыше половины (53,2%) этих роскошных автомобилей за отчетный период приобрели жители Москвы, что эквивалентно 461 единице. Еще 95 новых люксовых машин встали на учет в Московской области, и 84 – в Санкт-Петербурге. Из нестоличных регионов сильнее других добавили к своему люксовому парку Краснодарский край (37 шт.) и Свердловская область (21 шт.).

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