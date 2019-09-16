Geely представила новый серийный кроссовер Icon

Компания Geely опубликовала первые изображения нового кроссовера Icon, концепт которого был представлен весной 2018 года. И серийная версия практически не отличается от шоу-кара, пишет "Российская газета".

Так, вместо камер кроссовер оснащен классическими зеркалами заднего вида, на крыше появились рейлинги, а вместо "песочных часов" у Geely Icon теперь трехсекционные фары.

Известно, что новая модель создана на модульной платформе BMA, разработанной совместно с инженерами Volvo. Icon оказался на 169 мм короче (4350 мм), чем Geely Atlas. Колесная база новинки тоже уступает: 2640 против 2670 мм.

Geely Icon сертифицирован с турбированным трехцилиндровым мотором объемом 1.5 литра, мощность которого составляет 177 л.с. Предполагается, что в паре с ним будет работать 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. А поскольку основным рынком для Geely Icon станет Китай, то системы полного привода, скорее всего, для него не предусмотрено. В продаже новый кроссовер должен появиться до конца 2019 года.

Последней новинкой Geely на российском рынке стал кросс-хэтчбек GS. Стоимость новинки в базовой комплектации Comfort с механической коробкой передач составит 1 млн 299 тыс. 990 рублей, а топовый Geely GS Luxury с роботизированной коробкой передач можно будет заказать по цене от 1 млн 499 тыс. 990 рублей.

Компания Geely планирует и дальше укреплять свои позиции на российском рынке благодаря выводу сразу нескольких новинок – Geely Coolray (SX11) и премиального кроссовера-купе Geely FY-11.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года российские дилеры Geely реализовали 5538 автомобилей, что в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Флагманский внедорожник Geely Atlas сохраняет лидерство среди китайских автомобилей, представленных на российском рынке. Продажи этой модели с начала года составили 4513 машин. Как отмечается, появление в августе 2019 года новой версии Geely Atlas с мультимедийной системой Яндекс.Авто также положительно повлияло на рост продаж в прошлом месяце.