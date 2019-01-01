В августе лишь один сегмент авторынка показал положительную динамику

сегодня, 15:14 1032 0

В августе лишь один сегмент авторынка показал положительную динамику

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отметили, что в августе 2019 года лишь один сегмент - SUV - показал положительную динамику, оставшиеся семь «ушли в минус», сегмент D отличился стабильностью (динамика по сравнению с августом 2018 года нулевая). Причем, речь идет о минимальном росте продаж кроссоверов и внедорожников - всего 1,6% (до 62,1 тыс. шт.) Что касается других сегментов, то падение в них находится в диапазоне от 0,1% (сегмент B) до 28,8% (сегмент С). Потери сегментов A и MPV превысили 20%.

Подробнее о динамике продаж в августе - в сравнении с АППГ и предыдущим месяцем смотрите в нашей инфографике.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи сегмент c сегмент e сегмент а сегмент mpv сегмент pickup

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