В России будет выпускаться дорестайлинговый Haval H9

Китайский среднеразмерный внедорожник Haval H9 получил новый сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Документ позволяет производителю продавать в России автомобили, собранные на заводе Haval в Тульской области. Изменений в оснащении и технике не предвидится, однако локализация поможет снизить цену на модель, пишет портал Motor.ru.

Так, на российском рынке как и прежде будут доступны внедорожники с 2,0-литровыми наддувными двигателями – бензиновый агрегат выдает 245 л.с., дизельный – 190 л.с. Оба мотора сочетаются только с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF и полным приводом.

Несмотря на то, что месяц назад Haval обновил модель H9 для рынка Китая, российским потребителям по-прежнему будут продавать дорестайлинговые машины. Зато локализация производства может способствовать удешевлению внедорожника. Сегодня цены на Haval H9 лежат в диапазоне от 2 млн 532 тысяч рублей до 2 млн 712 тысяч рублей. Производство Haval H9 на заводе в Туле должно начаться в ближайшее время.

Напомним, ранее российский завод Haval расширил производственную линейку за счет купе-кроссовера Haval F7x. Официально, впрочем, старт производства Haval F7x в компании пока не подтверждают. Между тем, дилеры ожидают первые автомобили Haval F7x уже в конце сентября, в октябре на них могут объявить цены, а в ноябре ожидается старт продаж.

До сих пор на тульском заводе Haval выпускался только кроссовер F7. Всего с мая по август компания реализовала в России 900 кроссоверов F7. Как сообщалось ранее, российский завод Haval продолжает увеличивать производство, чтобы удовлетворить растущий спрос на эту модель.

На сегодняшний день модельная линейка Haval в России представлена компактным кроссовером H2, среднеразмерным кроссовером Н6, полноразмерным рамным внедорожником Н9 и новым кроссовером Haval F7, потенциальным бестселлером марки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры Haval реализовали 1177 автомобилей, что в 5,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2019 года в России было продано 5849 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 3,6 раза). В результате Haval стал новым лидером по объему продаж среди китайских брендов на российском авторынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».