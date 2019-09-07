Продажи новых автомобилей Maserati продолжают падение

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых автомобилей итальянского бренда Maserati в России по итогам 8 месяцев 2019 года составил 83 экземпляра. Это на 47,5% ниже результата годичной давности (158 шт.).

На кроссовер Levante пришлась львиная доля (85,5%) от всего объема продаж. Но при этом за период с января по август его реализация упала почти вдвое (71 шт.; -52,7%). Еще за отчетный период россияне стали обладателями 12 седанов Ghibli, динамика продаж у которых выросла в 2,5 раза. А вот спортивный седан Quattroporte до сих пор не нашел своих покупателей – в этом году ни одного проданного экземпляра.

Более половину (53%) новых автомобилей Maserati за отчетный период было куплено в Москве (44 шт.). В Северную столицу России отправилось 14 машин этой марки, в Подмосковье – 9. Еще 5 автомобилей Maserati отправились в Свердловскую область, по 2 – в Краснодарский край и Ростовскую область. Кроме них, еще в семи регионах РФ было куплено по 1 такому автомобилю.

Эксперты также отмечают, что в августе продажи марки упали на 69,6% до 7 единиц. Какие результаты у других марок люксового сегмента, например Lamborghini и Rolls-Royce, смотрите на нашем сайте.

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