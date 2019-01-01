В России числится около 3 млн премиальных автомобилей

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, сколько всего премиальных автомобилей числится в России. Так, согласно нашим данным, по состоянию на 1 июля 2019 года таковых насчитывалось почти 3 млн единиц. Лидирует здесь «тройка» немецких брендов, во главе которой стоит Mercedes-Benz с показателем 681,2 тыс. зарегистрированных экземпляров. На втором месте находится Audi (635,6 тыс. шт.), на третьем – BMW (609,3 тыс. шт.). В ТОП-5 лидеров также входят японский Lexus (283,2 тыс. шт.) и шведский Volvo (252 тыс. шт.).

Примерно каждый третий премиальный автомобиль стоит на учете в Москве (683,5 тыс. шт.) и Московской области (288,6 тыс. шт.). Суммарно на них приходится 32,7% от всего легкового парка «премиум» в нашей стране. В Санкт-Петербурге числится 243 тыс. таких автомобилей. Из нестоличных субъектов РФ самый большой парк премиальных легковых автомобилей имеет Краснодарский край (131,7 тыс. шт.). Замыкает ТОП-5 Калининградская область (92,1 тыс. шт.).

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