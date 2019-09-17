Renault начала экспорт нового купе-кроссовера Arkana в страны СНГ

Компания Renault Россия начала экспорт нового купе-кроссовера Renault Arkana в страны СНГ. Летом первые 700 автомобилей были поставлены на рынки Беларуси, Азербайджана, Армении и Киргизстана. Завершающим этапом в запуске экспортной стратегии стал старт продаж новой модели в Казахстане в начале сентября, сообщает пресс-служба Renault. В дальнейшем компания рассматривает возможность начала поставок и в страны дальнего зарубежья. В скором времени продажи Renault Arkana начнутся в Монголии.

Напомним, Россия стала первой страной, где начались производство и продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana. В дальнейшем новая модель будет представлена в других странах, где будет адаптирована под каждый конкретный рынок.

Renault Arkana оснащается новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.) в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода. Система персонализации настроек вождения Multi-Sense позволяет водителю выбирать из трех режимов вождения в зависимости от ситуации (Sport, Eco, MySense). В дополнение к этому, каждый из режимов предлагает особые настройки климат-контроля и системы атмосферной подсветки салона Ambient Light.

В оснащение Renault Arkana входят мультимедийная система Easy Link c 8-дюймовым сенсорным экраном и возможностью подключения к Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто, система объемного звука премиум-класса Bose, атмосферная подсветка Ambient light, системы помощи водителю (камеры кругового обзора, система контроля слепых зон и др.).

Автомобиль прошел подготовку к эксплуатации в специфических дорожных и климатических условиях различных регионов России и СНГ. Для автомобиля предлагается целый комплекс систем подогрева: передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсункок омывателя. Дистанционный запуск двигателя Renault Start активируется посредством ключа-карты, либо программированием с экрана Easy Link.

Renault Arkana – первая модель Альянса на российском рынке, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения. В конструкции шасси более 55% компонентов являются новыми по сравнению с производимыми сегодня моделями SUV. Полностью новый рулевой механизм с электроусилителем делает комфортным управление как на высокой, так и низкой скорости, позволяет сократить усилие на парковочных скоростях на 40%, обеспечивает чистую обратную связь и изоляцию руля от вибраций и ударов при проезде неровностей.

Независимая многорычажная подвеска для версий с системой полного привода в сочетании с дорожным просветом 205 мм и отличными показателями геометрической проходимости подчеркивают внедорожный потенциал модели.

Новое поколение платформы SUV подразумевает обширное использование высокопрочных и сверхвысокопрочных марок стали – их доля в кузове автомобиля составляет 35%. В частности, у Renault Arkana по сравнению с другими моделями Renault российского производства были значительно усилены стойки кузова и структура крыши, передние лонжероны и подрамник, моторный щит, панели пола и усилители в дверях.

Помимо жесткой силовой структуры кузова, высокий уровень безопасности Renault Arkana обеспечивают, в зависимости от комплектации, до шести подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и две шторки), а также преднатяжители передних ремней безопасности. В зависимости от комплектации модель оснащается системой мониторинга слепых зон, системой контроля давления в шинах, а также круизконтролем с функцией ограничителя скорости.

На данный момент Renault Россия экспортирует весь производимый в России модельный ряд: Renault Logan, Renault Logan Stepway, Renault Sandero, Renault Sandero Stepway, внедорожник Renault Duster и кроссовер Renault Kaptur.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новый купе-кроссовер Renault Arkana, который поступил в продажу в июле этого года, по итогам прошлого месяца нашел 1975 покупателей. В результате он впервые вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Напомним, цены на Renault Arkana составляют от 1 млн 015 тыс. рублей до 1 млн 524 тыс. 990 рублей.

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