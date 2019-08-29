Российский завод Mercedes-Benz за 5 месяцев работы выпустил 850 седанов Е-Класса

Российский завод Mercedes-Benz был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово» в апреле 2019 года, а в конце мая на нем начался массовый выпуск седанов Е-Класса. В период с апреля по август 2019 года на предприятии было произведено 846 автомобилей Mercedes-Benz Е-Класса, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Напомним, с 1 сентября российский завод Mercedes-Benz перешел к работе в две смены. В настоящее время предприятие работает пять дней в неделю. С введением вечерней смены на заводе Mercedes-Benz дополнительно будет набрано 400 сотрудников. На момент запуска предприятия на нем работало более 600 человек.

В перспективе на заводе Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Таким образом, самые популярные по продажам на российском рынке легковые автомобили Mercedes-Benz будут непосредственно производиться в стране сбыта. Инвестиции в проект составили в общей сложности свыше 250 млн евро.

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