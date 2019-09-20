Автопроизводители оценили перспективы электромобилей в России

На фоне общего падения российского авторынка спрос на электромобили в этом году вырос в 2,5 раза. Впрочем, их продажи измеряются сотнями единиц в год, причем большинство «зеленых машин» поставляется в нашу страну неофициально.

Как говорит генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Вячеслав Кузяков, низкий спрос на электромобили в России связан с отсутствием государственной поддержки. Во многих европейских странах действует льготное налогообложение для электромобилей, в то время как на российском рынке практически полное отсутствие налоговых льгот и наличие ввозных пошлин влияют на выбор клиента и создают препятствия при принятии решения о покупке. Также на низкий спрос влияет недостаточно развитая инфраструктура. Потенциальных владельцев пугает вероятность не найти зарядную станцию вблизи своего дома или в ходе длительной поездки. Тем не менее, сеть зарядных станций развивается: ими уже оборудованы некоторые АЗС, торговые комплексы, бизнес-центры. Зарядки появляются и на улицах городов. Помимо этого, существует ряд других причин, которые удерживают автомобилистов от покупки электромобиля: это сомнение в их готовности к эксплуатации на российских дорогах и в погодных условиях нашей страны, а также неуверенность в удобстве его обслуживания.

Тем не менее, несмотря на сложности, связанные с развитием рынка электрокаров в России, и отсутствие развитой инфраструктуры, в декабре 2018 года Jaguar начал продажи электрического кроссовера Jaguar I-Pace, который стал безусловным лидером сегмента электромобилей на российском рынке.

Компания Mitsubishi, которая в 2011 году стала первым автопроизводителем, официально поставляющим электромобили в Россию, а в 2015 году прекратила продажи iMiEV и Outlander PHEV, не исключает их возвращения на российский рынок. «На данный момент мы внимательно следим за развитием эко-транспорта в России и если увидим позитивные тенденции, то сможем вернуться к вопросу о возобновления импорта данных авто», – заявил агентству «АВТОСТАТ» директор по маркетингу и связям с общественностью «ММС Рус» Илья Никоноров.

Рассматривают возможность вывода на российский рынок свой электромобили и в компании Nissan, чья модель Leaf на сегодняшний день поставляются в нашу страну неофициально и является одним из лидеров сегмента электромобилей. По словам директора по связям с общественностью Nissan в России Романа Скольского, на сегодняшний день проект поставок Nissan Leaf в Россию находится в стадии проработки и конкретные сроки не определены.

Подробнее о перспективах электромобилей на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».