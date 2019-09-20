Дилеры ожидают скачка цен на автомобили в 2020 году

Российские автодилеры, опрошенные агентством "РИА Новости", желающим приобрести автомобиль рекомендуют не откладывать покупку на следующий год, поскольку цены с 1 января вновь вырастут из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор.

Как считает гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин, цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте. С 1 сентября снижена импортная пошлина с 30% до 15%, а с 1 января вводится повышенный утильсбор.

"Соответственно, автопроизводители постараются сейчас импортировать больше машин для улучшенной экономики в начале года. Но на общем объеме продаж это отразится незначительно, так как окно возможностей короткое, и произвести много авто не успеют. Целесообразно покупать машину в конце года, так как рост цен из-за роста утилизационного сбора в следующем году будет. Мы не ждем наплыва покупателей к концу года, на рынке все сезонно типично, никакого особого ажиотажа не предвидится", – говорит Денис Петрунин.

Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года, соглашается замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев. "За последние годы понятия сезонных предложений постепенно размываются, так как и производители и дилеры на протяжении всего года поддерживают интерес к своим автомобилям и услугам различными акциями и специальными условиями покупки. Что касается корпоративного сегмента, конец года – наиболее активный период покупок у компаний, поэтому в этом сегменте мы ожидаем положительную динамику", – добавляет он.

Ранее Минпромторг подготовил и направил в правительство предложения по очередному повышению ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года. По словам участников отрасли, индексация нужна для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин. Повышение ставок призвано сохранить барьер для импорта на уровне 30% от стоимости, то есть на уровне исходной ставки пошлин.

Как заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров, предлагаемое увеличение ставок утилизационного сбора на автомобили в некоторых случаях превысит 120%, но в стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%.

Напомним, утилизационный сбор был введен в 2012 году, на рынке его всегда трактовали как компенсацию снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, но с 2014 года его формально распространили на весь рынок, а локализованным в России автоконцернам выписали взамен промышленные субсидии. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году – в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%. Компенсация происходит автоматически при каждом увеличении сбора.

По оценкам аналитического агентства «АВТОСТАТ», цены на новые легковые автомобили в России за последние пять лет выросли на 76%. Кроме того, специалисты выяснили, что рост стоимости автомобилей полностью компенсировал падение рубля по отношению к основным мировым валютам. Однако, с большой долей вероятности, цены на автомобили продолжат расти, правда, уже за счет других факторов. В частности, одной из очевидных и постоянных причин является инфляция, которая никуда не исчезает.

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