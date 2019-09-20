Honda намерена продавать 10 тысяч электрических хэтчбеков ежегодно

Компания Honda возлагает большие надежды на электрический хэтчбек Honda e и надеется, что модель позволит ей закрепиться в сегменте субкомпактов – марка фактически ушла из него после прекращения выпуска Logo. Планируемый объем продаж – около 10 тыс. ситикаров ежегодно, пишет портал Motor.ru.

Honda e – ключ к снижению среднего уровня выбросов CO₂ по модельному ряду. Однако чтобы уложиться в нормы 2020 и 2021 года, уверен управляющий директор британского подразделения марки Дейв Ходжеттс, компании необходимо продавать более 10 тыс. автомобилей в год. При этом корректировать объемы продаж предлагается в «режиме реального времени», в зависимости от того, насколько успешно расходятся машины с ДВС и гибриды, чтобы компенсировать их вредные выбросы.

Также компания надеется усилить свои позиции в сегменте B по европейской размерной классификации. После провального хэтчбека Logo у Honda в этом классе остался только Jazz.

Напомним, на Международном автосалоне во Франкфурте компания Honda представила серийную версию Honda e – электромобиля нового поколения. Honda e оснащен высокопроизводительным электромотором мощностью 136 и 154 л.с., выдающим крутящий момент до 315 Нм. Одна из самых компактных батарей в своем сегменте емкостью 35,5 кВт*ч гарантирует запас хода до 220 км на одном заряде. Электромотор обеспечивает разгон с места до 100 км/ч примерно за 8 секунд.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Honda в рамках своей стратегии «Electric Vision» намерена прийти к полной электрификации объема реализуемых автомобилей на европейском рынке к 2025 году. Первым шагом этого плана стал запуск гибридного CR-V Hybrid, за которым старт серийного производства электромобиля Honda e. Следующей новинкой компании станет новое поколение Jazz, которое появится в 2020 году и будет доступна европейским потребителям исключительно в версии гибрида.

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