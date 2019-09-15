Jaguar Land Rover ожидает удешевления электрокаров через пять лет

Главный исполнительный директор Jaguar Land Rover Ральф Шпет поделился с изданием Autocar своим мнением относительно стоимости электромобилей. По его словам, в ближайшие три-пять лет расходы на постройку батарейных машин снижаться не будут, поэтому лучше уделить внимание развитию инфраструктуры.

«Снижения расходов в ближайшие три-пять лет не предвидится, – цитирует Ральфа Шпета портал Motor.ru. – Нам необходимо увеличивать количество зарядных станций, более качественных и стандартизированных, с поддержкой скоростной зарядки». Спрос породит предложение, говорит Шпет, поэтому так необходимая производителям инфраструктура появится, но позднее.

Расширение сети зарядок позволит компаниям снизить емкость тяговых батарей. В конечном итоге, по мнению Шпета, это скажется на цене автомобилей, так как аккумулятор – самый дорогой элемент силовой установки. «Цены на электромобили высокие потому что нам нужен большой запас хода и большая батарея, но если везде есть терминалы зарядки, то необходимость в емких аккумуляторах отпадает», – говорит главный исполнительный директор Jaguar Land Rover.

Первая электрическая модель JLR – кроссовер Jaguar I-Pace – оснащается батареей емкостью 90 киловатт-часов. Без подзарядки он может проезжать до 470 км. Два электромотора I-Pace выдают 400 л.с. и 696 Нм крутящего момента, разгоняя машину до первой «сотни» за 4,8 секунды. В России Jaguar I-Pace стоит от 6 млн 246 тыс. рублей.

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