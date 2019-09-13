КАМАЗ начал продажи новой линейки полуприцепов

КАМАЗ вывел на рынок четырехосную линейку полуприцепов производства «НЕФАЗ», в числе которых полуприцеп-бензовоз, полуприцеп-самосвал и бортовой полуприцеп-зерновоз. Четырехосные полуприцепы предназначены для эксплуатации с магистральными седельными тягачами с колесной формулой 4х2, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Применение дополнительной четвёртой оси на полуприцепе делает автопоезд не пяти, а шестиосным. Согласно действующим требованиям по осевым нагрузкам это повышает максимальную допустимую массу автопоезда с 40 до 44 тонн.

Стальной полуприцеп-бензовоз НЕФАЗ-96898-0113310 переменного круглого сечения может перевозить до 32 кубометров светлых нефтепродуктов, причем наличие трех изолированных отсеков позволяет доставлять разные виды топлива за один рейс. В конструкции применены зарекомендовавшие себя оси SAF (Германия) на пневмоподвеске. Уже в стандартной комплектации передняя и задняя оси полуприцепа – подъемные, что позволяет снизить расход топлива и износ шин при пробегах с неполной загрузкой. Тормозные механизмы всех колес – дисковые.

Полуприцеп-самосвал НЕФАЗ-95094-0220119-70 имеет платформу с задней разгрузкой и предназначен для перевозки сыпучих строительных грузов объемом 30 куб.м. Полуприцеп оснащен гидроцилиндром фирмы Hyva, осями BPW (Германия) на пневмоподвеске. Две передние оси полуприцепа – подъемные. Тормозные механизмы – барабанного типа, фирмы Wabco. Еще одна особенность модели в том, что шкворень можно установить в двух положениях, благодаря чему расширяется линейка применяемых тягачей. Задний противоподкатный брус выполнен откидным, что позволяет эксплуатировать полуприцеп с асфальтоукладчиком.

Бортовой полуприцеп-зерновоз НЕФАЗ-93346-0330110 оснащен платформой объёмом 52 куб.м., изготовленной из профилированного металла 09Г2С, что позволяет равномерно распределять нагрузку и повышает жесткость конструкции. Передний и задний борта платформы – глухие. Боковые борта – двухуровневые, нижний борт – откидной, с верхней навеской. Полуприцеп оснащён осями производства фирмы SAF (Германия) на пневмоподвеске. Первая и четвёртая оси – подъемные уже в базовой комплектации. Это особенно актуально для зерновозов, поскольку на обратном пути после разгрузки полуприцеп едет пустой. Две подъёмные оси в этом случае существенно снижают расход топлива и износ шин. Тормозные механизмы – барабанного типа, фирмы Wabco.